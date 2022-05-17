Futbol: TFF 3. Lig play-off - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig play-off

17.05.2022 23:38
Futbol: TFF 3. Lig play-off

Futbolda TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu, play-off finaline yükseldi.

Futbolda TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

Yarı finalde YeşilyurtOfspor'la 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelen Fethiyespor, mücadeleyi 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967'yi 1-0 yenildiği maçın rövanşında konuk etti. Sahadan 3-0 galip ayrılan İçel İdmanyurdu, finale yükseldi.

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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2 TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig play-off - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: TFF 3. Lig play-off - Son Dakika
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