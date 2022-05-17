Futbol: TFF 3. Lig play-off

Futbolda TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

Yarı finalde Yeşilyurt DÇ Ofspor'la 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelen Fethiyespor, mücadeleyi 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967'yi 1-0 yenildiği maçın rövanşında konuk etti. Sahadan 3-0 galip ayrılan İçel İdmanyurdu, finale yükseldi.