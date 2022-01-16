Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 1. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta 20. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Başkent Gözgözler Akademi- Nevşehir Belediyespor: 0-5

???????Osmaniyespor- Sancaktepe FK: 3-0

Karaman Belediyespor-Çatalcaspor: 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-1

2. Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Yomraspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0

52 Orduspor-Kuşadasıspor: 3-1

İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette: 2-1

3. Grup:

Ceyhanspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-5

Karbel Karaköprü Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 5-1

Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-1

Modafen- Mardin 1969: 0-0

Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu: 1-2

Karşıyaka- Esenler Erokspor: 1-2

Fethiyespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor: 1-0