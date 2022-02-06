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Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

06.02.2022 15:24
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 24. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 24. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

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TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor- Bucaspor 1928: 3-1

Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-2

Şanlıurfaspor- Kırklarelispor: 0-1

Teco Karacabey Belediyespor- Pazarspor: 5-1

Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Kırmızı Grup

Diyarbekirspor- Ankaraspor: 1-0

Afjet Afyonspor- 1461 Trabzon FK: 0-1

Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare: 2-0

Kahramanmaraşspor- Sarıyer: 2-2

Serik Belediyespor- Çorum FK: 0-1

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-2

Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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