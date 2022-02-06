Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 24. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
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TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor- Bucaspor 1928: 3-1
Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-2
Şanlıurfaspor- Kırklarelispor: 0-1
Teco Karacabey Belediyespor- Pazarspor: 5-1
Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor- Ankaraspor: 1-0
Afjet Afyonspor- 1461 Trabzon FK: 0-1
Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare: 2-0
Kahramanmaraşspor- Sarıyer: 2-2
Serik Belediyespor- Çorum FK: 0-1
Turgutluspor-Bodrumspor: 0-2
Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1
Kaynak: AA
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