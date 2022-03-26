Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Toplu sonuç

26.03.2022 16:30
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 31. hafta karşılaşmaları yapıldı.

TFF 2. Lig'de 31. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırklarelispor: 0-2

Bucaspor 1928- Pazarspor: 4-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3

Uşakspor- Kırşehir Belediyespor: 0-0

Pendikspor- Nazilli Belediyespor: 1-2

Akhisarspor- Ankara Demirspor: 3-1

Isparta 32- Eskişehirspor: 2-0

Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor: 2-1

Kırmızı Grup

Niğde Anadolu FK-Serik Belediyespor: 2-1

İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 3-0

1461 Trabzon- Sivas Belediyespor: 2-0

Ankaraspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-0

Somaspor- Sarıyer: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor- Çorum FK: 1-1

Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Afjet Afyonspor- Sakaryaspor: 2-0

Adıyaman FK- Turgutluspor: 2-1

Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 4-0

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement