Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 31. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırklarelispor: 0-2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3
Uşakspor- Kırşehir Belediyespor: 0-0
Pendikspor- Nazilli Belediyespor: 1-2
Akhisarspor- Ankara Demirspor: 3-1
Isparta 32- Eskişehirspor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor: 2-1
Kırmızı Grup
Niğde Anadolu FK-Serik Belediyespor: 2-1
İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 3-0
1461 Trabzon- Sivas Belediyespor: 2-0
Ankaraspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-0
Somaspor- Sarıyer: 1-1
Silahtaroğlu Vanspor- Çorum FK: 1-1
Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Afjet Afyonspor- Sakaryaspor: 2-0
Adıyaman FK- Turgutluspor: 2-1
Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 4-0
Kaynak: AA
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