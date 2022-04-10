Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
1954 Kelkit Belediyespor- Bergama Belediyespor: 1-2
Kahta 02 Spor- Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 2-1
Hendekspor-Formül Erbaaspor: 2-2
Nevşehir Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 0-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Sancaktepe Futbol Kulübü- Bursa Yıldırımspor: 0-2
Elazığspor- Batman Petrolspor: 2-1
Osmaniyespor Futbol Kulübü- Artvin Hopaspor: 1-3
Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
3. Grup
Mardin 1969- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Esenler Erokspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0
Yeşilyurt DÇ Ofspor- Orduspor 1967: 1-1
Karşıyaka- Ağrı 1970: 1-1
Fethiyespor-Modafen: 2-2
Belediye Derincespor- Çankaya Futbol Kulübü: 1-0
İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor: 5-0
Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor: 0-6
Kaynak: AA
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