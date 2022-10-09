Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 9. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup:
Somaspor- İnegölspor: 3-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 2-0
Arnavutköy Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Bursaspor- Tarsus İdmanyurdu: 2-2
Hes İlaç Afyonspor- Ankaraspor: 2-3
Batman Petrolspor- Esenler Erokspor: 1-1
Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-0
GMG Kastamonuspor- Adıyaman FK: 2-2
Ankara Demirspor- 1461 Trabzon FK: 0-0
Kırşehir Futbol- Pazarspor: 2-2
Serik Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0
Sarıyer- Uşakspor: 3-1
Kocaelispor- Fethiyespor: 4-3
Bucaspor 1928-Weecoins Kırklarelispor: 0-1
Diyarbekirspor-İskenderunspor: 0-0
Teco Karacabey Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-0
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