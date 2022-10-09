Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

09.10.2022 21:22
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 9. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 9. hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Beyaz Grup:

Somaspor- İnegölspor: 3-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 2-0

Arnavutköy Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Bursaspor- Tarsus İdmanyurdu: 2-2

Hes İlaç Afyonspor- Ankaraspor: 2-3

Batman Petrolspor- Esenler Erokspor: 1-1

Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Isparta 32- Menemen FK: 0-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-0

GMG Kastamonuspor- Adıyaman FK: 2-2

Ankara Demirspor- 1461 Trabzon FK: 0-0

Kırşehir Futbol- Pazarspor: 2-2

Serik Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0

Sarıyer- Uşakspor: 3-1

Kocaelispor- Fethiyespor: 4-3

Bucaspor 1928-Weecoins Kırklarelispor: 0-1

Diyarbekirspor-İskenderunspor: 0-0

Teco Karacabey Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-0

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Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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