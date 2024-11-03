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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Ali Can Alp, Bersan Duranikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 46 Vezo), Emre Akbaba (Dk. 85 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Halil Akbunar), Saiz (Dk. 58 Taşkın İlter), Ampem (Dk.

03.11.2024 18:16
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Ali Can Alp, Bersan Duran

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 46 Vezo), Emre Akbaba (Dk. 85 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Halil Akbunar), Saiz (Dk. 58 Taşkın İlter), Ampem (Dk. 90+3 Tayfur Bingöl), Thiam

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 55 Bamgboye), Kilama (Dk. 68 Recep Burak Yılmaz), Calvo, Cengiz Demir, Diack, Fernandes (Dk. 68 Boutobba), Görkem Sağlam (Dk. 86 Selimcan Temel), Pedro (Dk. 68 Abdulkadir Parmak), Rivas, Aboubakar

Goller: Dk. 11 ve 60 Thiam (ikas Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 21 Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Pedro, Dk. 48 Görkem Sağlam, Dk. 51 Kerim Alıcı, Dk. 90+1 Calvo (Atakaş Hatayspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 71 Ahmed Kutucu, Dk. 72 Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.

Ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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