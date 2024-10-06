Futbol: Trendyol Süper Lig\'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Puanını 22'ye yükselten Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini de konuk ekip kazandı. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda 22 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor- Antalyaspor: 2-1

Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: 0-0

Göztepe-Net Global Sivasspor: 3-2

RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: 2-1

Adana Demirspor- Samsunspor: 1-3

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 1-0

NOT: Fenerbahçe haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 8 7 1 0 24 8 16 22 2.SAMSUNSPOR 8 6 0 2 14 7 7 18 3.BEŞİKTAŞ 7 5 2 0 15 5 10 17 4.FENERBAHÇE 7 5 1 1 16 5 11 16 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 7 4 2 1 14 9 5 14 6.GÖZTEPE 7 3 3 1 14 9 5 12 7.İKAS EYÜPSPOR 8 3 3 2 13 10 3 12 8.TÜMOSAN KONYASPOR 8 3 2 3 10 11 -1 11 9.SİPAY BODRUM FK 8 3 1 4 8 10 -2 10 10.TRABZONSPOR 7 1 6 0 7 6 1 9 11.CORENDON ALANYASPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9 12.KASIMPAŞA 8 1 5 2 9 11 -2 8 13.NET GLOBAL SİVASSPOR 8 2 2 4 8 11 -3 8 14.ANTALYASPOR 8 2 2 4 10 16 -6 8 15.ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 1 5 5 16 -11 7 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 1 2 4 7 11 -4 5 17.BELLONA KAYSERİSPOR 7 0 4 3 6 13 -7 4 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 0 3 4 5 11 -6 3 19.ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 7 20 -13 1 9. hafta Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle: 19 Ekim Cumartesi: 13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji) 16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park) 19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) 20 Ekim Pazar: 13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül) 16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) 19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park) 19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs) 21 Ekim Pazartesi: 20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe) NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA