Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Futbol: Trendyol Süper Lig\'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

06.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Puanını 22'ye yükselten Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini de konuk ekip kazandı. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda 22 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor- Antalyaspor: 2-1

Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: 0-0

Göztepe-Net Global Sivasspor: 3-2

RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: 2-1

Adana Demirspor- Samsunspor: 1-3

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 1-0

NOT: Fenerbahçe haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY87102481622
2.SAMSUNSPOR8602147718
3.BEŞİKTAŞ75201551017
4.FENERBAHÇE75111651116
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ7421149514
6.GÖZTEPE7331149512
7.İKAS EYÜPSPOR83321310312
8.TÜMOSAN KONYASPOR83231011-111
9.SİPAY BODRUM FK8314810-210
10.TRABZONSPOR71607619
11.CORENDON ALANYASPOR8233710-39
12.KASIMPAŞA8152911-28
13.NET GLOBAL SİVASSPOR8224811-38
14.ANTALYASPOR82241016-68
15.ÇAYKUR RİZESPOR8215516-117
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7124711-45
17.BELLONA KAYSERİSPOR7043613-74
18.ATAKAŞ HATAYSPOR7034511-63
19.ADANA DEMİRSPOR8017720-131

9. hafta

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
14:22 O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 21:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement