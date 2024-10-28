Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.

28.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor- Bellona Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4

Göztepe-Trabzonspor: 2-1

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Puan durumu

Ligde 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY109102992028
2.SAMSUNSPOR1071220101022
3.FENERBAHÇE96212071320
4.BEŞİKTAŞ96211871120
5.İKAS EYÜPSPOR104421511416
6.GÖZTEPE94321611515
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK94321511415
8.NET GLOBAL SİVASSPOR104241515014
9.TRABZONSPOR926198112
10.KASIMPAŞA102531216-411
11.TÜMOSAN KONYASPOR103251116-511
12.ONVO ANTALYASPOR103251220-811
13.SİPAY BODRUM FK10316813-510
14.ÇAYKUR RİZESPOR9315616-1010
15.GAZİANTEP FK92341214-29
16.CORENDON ALANYASPOR10235914-59
17.BELLONA KAYSERİSPOR9153915-68
18.ATAKAŞ HATAYSPOR9036715-83
19.ADANA DEMİRSPOR9018924-151

11. hafta maçları

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep Büyükşehir)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 04:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.