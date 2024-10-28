Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor- Bellona Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4

Göztepe-Trabzonspor: 2-1

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Puan durumu

Ligde 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 10 9 1 0 29 9 20 28 2.SAMSUNSPOR 10 7 1 2 20 10 10 22 3.FENERBAHÇE 9 6 2 1 20 7 13 20 4.BEŞİKTAŞ 9 6 2 1 18 7 11 20 5.İKAS EYÜPSPOR 10 4 4 2 15 11 4 16 6.GÖZTEPE 9 4 3 2 16 11 5 15 7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 9 4 3 2 15 11 4 15 8.NET GLOBAL SİVASSPOR 10 4 2 4 15 15 0 14 9.TRABZONSPOR 9 2 6 1 9 8 1 12 10.KASIMPAŞA 10 2 5 3 12 16 -4 11 11.TÜMOSAN KONYASPOR 10 3 2 5 11 16 -5 11 12.ONVO ANTALYASPOR 10 3 2 5 12 20 -8 11 13.SİPAY BODRUM FK 10 3 1 6 8 13 -5 10 14.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 1 5 6 16 -10 10 15.GAZİANTEP FK 9 2 3 4 12 14 -2 9 16.CORENDON ALANYASPOR 10 2 3 5 9 14 -5 9 17.BELLONA KAYSERİSPOR 9 1 5 3 9 15 -6 8 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 0 3 6 7 15 -8 3 19.ADANA DEMİRSPOR 9 0 1 8 9 24 -15 1 11. hafta maçları Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle: 1 Kasım Cuma: 20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep Büyükşehir) 2 Kasım Cumartesi: 13.30 Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül) 16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji) 19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş) 3 Kasım Pazar: 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe) 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park) 4 Kasım Pazartesi: 20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA