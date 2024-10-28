Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.
Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4
Atakaş Hatayspor- Bellona Kayserispor: 0-1
Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4
Göztepe-Trabzonspor: 2-1
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
Ligde 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|10
|9
|1
|0
|29
|9
|20
|28
|2.SAMSUNSPOR
|10
|7
|1
|2
|20
|10
|10
|22
|3.FENERBAHÇE
|9
|6
|2
|1
|20
|7
|13
|20
|4.BEŞİKTAŞ
|9
|6
|2
|1
|18
|7
|11
|20
|5.İKAS EYÜPSPOR
|10
|4
|4
|2
|15
|11
|4
|16
|6.GÖZTEPE
|9
|4
|3
|2
|16
|11
|5
|15
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|9
|4
|3
|2
|15
|11
|4
|15
|8.NET GLOBAL SİVASSPOR
|10
|4
|2
|4
|15
|15
|0
|14
|9.TRABZONSPOR
|9
|2
|6
|1
|9
|8
|1
|12
|10.KASIMPAŞA
|10
|2
|5
|3
|12
|16
|-4
|11
|11.TÜMOSAN KONYASPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|16
|-5
|11
|12.ONVO ANTALYASPOR
|10
|3
|2
|5
|12
|20
|-8
|11
|13.SİPAY BODRUM FK
|10
|3
|1
|6
|8
|13
|-5
|10
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|3
|1
|5
|6
|16
|-10
|10
|15.GAZİANTEP FK
|9
|2
|3
|4
|12
|14
|-2
|9
|16.CORENDON ALANYASPOR
|10
|2
|3
|5
|9
|14
|-5
|9
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|9
|1
|5
|3
|9
|15
|-6
|8
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|9
|0
|3
|6
|7
|15
|-8
|3
|19.ADANA DEMİRSPOR
|9
|0
|1
|8
|9
|24
|-15
|1
11. hafta maçları
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep Büyükşehir)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor- Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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