Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.
Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.
Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: 1-2
Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK- Adana Demirspor: 1-0
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
Puan durumu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|18
|16
|2
|0
|51
|21
|30
|50
|2.FENERBAHÇE
|18
|13
|3
|2
|45
|18
|27
|42
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|18
|11
|3
|4
|32
|18
|14
|36
|4.GÖZTEPE
|18
|9
|4
|5
|37
|23
|14
|31
|5.İKAS EYÜPSPOR
|18
|8
|6
|4
|29
|19
|10
|30
|6.BEŞİKTAŞ
|18
|8
|6
|4
|28
|20
|8
|30
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|18
|7
|5
|6
|29
|25
|4
|26
|8.GAZİANTEP FK
|18
|7
|4
|7
|25
|26
|-1
|25
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|7
|3
|8
|19
|27
|-8
|24
|10.TRABZONSPOR
|18
|5
|7
|6
|30
|24
|6
|22
|11.CORENDON ALANYASPOR
|18
|5
|7
|6
|19
|21
|-2
|22
|12.KASIMPAŞA
|18
|4
|9
|5
|24
|30
|-6
|21
|13.ONVO ANTALYASPOR
|18
|6
|3
|9
|21
|37
|-16
|21
|14.NET GLOBAL SİVASSPOR
|18
|5
|5
|8
|21
|28
|-7
|20
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|18
|5
|5
|8
|21
|28
|-7
|20
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|18
|3
|7
|8
|17
|34
|-17
|16
|17.SİPAY BODRUM FK
|18
|4
|3
|11
|14
|25
|-11
|15
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|18
|1
|6
|11
|16
|31
|-15
|9
|19.ADANA DEMİRSPOR
|18
|2
|2
|14
|15
|38
|-23
|5
20. haftanın programı
17 Ocak Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)
Son Dakika › Spor › Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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