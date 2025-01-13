Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.

Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.

Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: 1-2

Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK- Adana Demirspor: 1-0

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 18 16 2 0 51 21 30 50 2.FENERBAHÇE 18 13 3 2 45 18 27 42 3.REEDER SAMSUNSPOR 18 11 3 4 32 18 14 36 4.GÖZTEPE 18 9 4 5 37 23 14 31 5.İKAS EYÜPSPOR 18 8 6 4 29 19 10 30 6.BEŞİKTAŞ 18 8 6 4 28 20 8 30 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 18 7 5 6 29 25 4 26 8.GAZİANTEP FK 18 7 4 7 25 26 -1 25 9.ÇAYKUR RİZESPOR 18 7 3 8 19 27 -8 24 10.TRABZONSPOR 18 5 7 6 30 24 6 22 11.CORENDON ALANYASPOR 18 5 7 6 19 21 -2 22 12.KASIMPAŞA 18 4 9 5 24 30 -6 21 13.ONVO ANTALYASPOR 18 6 3 9 21 37 -16 21 14.NET GLOBAL SİVASSPOR 18 5 5 8 21 28 -7 20 15.TÜMOSAN KONYASPOR 18 5 5 8 21 28 -7 20 16.BELLONA KAYSERİSPOR 18 3 7 8 17 34 -17 16 17.SİPAY BODRUM FK 18 4 3 11 14 25 -11 15 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 1 6 11 16 31 -15 9 19.ADANA DEMİRSPOR 18 2 2 14 15 38 -23 5 Not: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. Not: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. 20. haftanın programı 17 Ocak Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin) 18 Ocak Cumartesi: 13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep Büyükşehir) 19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş) 19 Ocak Pazar: 13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel) 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana) 19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 20 Ocak Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

Kaynak: AA