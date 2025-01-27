Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.
Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Reeder Samsunspor- Gaziantep FK: 2-1
Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor: 5-2
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor- Adana Demirspor: 3-2
Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1
Onvo Antalyaspor- Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|20
|17
|3
|0
|53
|22
|31
|54
|2.FENERBAHÇE
|20
|15
|3
|2
|52
|20
|32
|48
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|20
|12
|4
|4
|34
|19
|15
|40
|4.İKAS EYÜPSPOR
|20
|10
|6
|4
|33
|19
|14
|36
|5.GÖZTEPE
|20
|10
|4
|6
|40
|26
|14
|34
|6.BEŞİKTAŞ
|20
|8
|8
|4
|29
|21
|8
|32
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|20
|8
|5
|7
|35
|30
|5
|29
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|8
|3
|9
|22
|31
|-9
|27
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|7
|5
|8
|26
|28
|-2
|26
|10.TRABZONSPOR
|19
|6
|7
|6
|34
|24
|10
|25
|11.CORENDON ALANYASPOR
|20
|6
|7
|7
|24
|28
|-4
|25
|12.KASIMPAŞA
|20
|5
|10
|5
|32
|37
|-5
|25
|13.NET GLOBAL SİVASSPOR
|20
|6
|5
|9
|26
|34
|-8
|23
|14.ONVO ANTALYASPOR
|20
|6
|4
|10
|22
|39
|-17
|22
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|20
|5
|6
|9
|24
|32
|-8
|21
|16.SİPAY BODRUM FK
|20
|4
|4
|12
|14
|26
|-12
|16
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|19
|3
|7
|9
|19
|39
|-20
|16
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|1
|7
|12
|21
|37
|-16
|10
|19.ADANA DEMİRSPOR
|20
|2
|2
|16
|17
|45
|-28
|5
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
Son Dakika › Spor › Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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