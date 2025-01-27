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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.

27.01.2025 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.

Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Reeder Samsunspor- Gaziantep FK: 2-1

Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor: 5-2

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor- Adana Demirspor: 3-2

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1

Onvo Antalyaspor- Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY20173053223154
2.FENERBAHÇE20153252203248
3.REEDER SAMSUNSPOR20124434191540
4.İKAS EYÜPSPOR20106433191436
5.GÖZTEPE20104640261434
6.BEŞİKTAŞ208842921832
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ208573530529
8.ÇAYKUR RİZESPOR208392231-927
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ207582628-226
10.TRABZONSPOR1967634241025
11.CORENDON ALANYASPOR206772428-425
12.KASIMPAŞA2051053237-525
13.NET GLOBAL SİVASSPOR206592634-823
14.ONVO ANTALYASPOR2064102239-1722
15.TÜMOSAN KONYASPOR205692432-821
16.SİPAY BODRUM FK2044121426-1216
17.BELLONA KAYSERİSPOR193791939-2016
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2017122137-1610
19.ADANA DEMİRSPOR2022161745-285

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Kaynak: AA

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