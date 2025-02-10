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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.

10.02.2025 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray- Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.

Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

Net Global Sivasspor- Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: 3-2

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0

Puan durumu

Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY21183054223257
2.FENERBAHÇE22173257223554
3.REEDER SAMSUNSPOR22134536231343
4.İKAS EYÜPSPOR22116534201439
5.GÖZTEPE22105740271335
6.BEŞİKTAŞ2198431211035
7.RAMS BAŞAKŞEHİR229673930933
8.KASIMPAŞA2271054042-231
9.TRABZONSPOR2178635241129
10.CORENDON ALANYASPOR227782530-528
11.ÇAYKUR RİZESPOR2283112637-1127
12.GAZİANTEP FK217592629-326
13.ONVO ANTALYASPOR2275102541-1626
14.TÜMOSAN KONYASPOR2266102936-724
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2265112637-1123
16.BELLONA KAYSERİSPOR214892241-1920
17.SİPAY BODRUM FK2245131529-1417
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2217142342-1910
19.ADANA DEMİRSPOR2122172050-305
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

24. hafta

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Kaynak: AA

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