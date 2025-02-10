Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray- Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.

Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

Net Global Sivasspor- Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: 3-2

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0

Puan durumu

Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57 2.FENERBAHÇE 22 17 3 2 57 22 35 54 3.REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43 4.İKAS EYÜPSPOR 22 11 6 5 34 20 14 39 5.GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35 6.BEŞİKTAŞ 21 9 8 4 31 21 10 35 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 22 9 6 7 39 30 9 33 8.KASIMPAŞA 22 7 10 5 40 42 -2 31 9.TRABZONSPOR 21 7 8 6 35 24 11 29 10.CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28 11.ÇAYKUR RİZESPOR 22 8 3 11 26 37 -11 27 12.GAZİANTEP FK 21 7 5 9 26 29 -3 26 13.ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26 14.TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23 16.BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20 17.SİPAY BODRUM FK 22 4 5 13 15 29 -14 17 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10 19.ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5 NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. 24. hafta Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle: 14 Şubat Cuma: 20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana) 15 Şubat Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep) 16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş) 16 Şubat Pazar: 13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin) 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) 17 Şubat Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Kaynak: AA