Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray- Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.
Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
Net Global Sivasspor- Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: 3-2
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0
Puan durumu
Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|21
|18
|3
|0
|54
|22
|32
|57
|2.FENERBAHÇE
|22
|17
|3
|2
|57
|22
|35
|54
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|22
|13
|4
|5
|36
|23
|13
|43
|4.İKAS EYÜPSPOR
|22
|11
|6
|5
|34
|20
|14
|39
|5.GÖZTEPE
|22
|10
|5
|7
|40
|27
|13
|35
|6.BEŞİKTAŞ
|21
|9
|8
|4
|31
|21
|10
|35
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|22
|9
|6
|7
|39
|30
|9
|33
|8.KASIMPAŞA
|22
|7
|10
|5
|40
|42
|-2
|31
|9.TRABZONSPOR
|21
|7
|8
|6
|35
|24
|11
|29
|10.CORENDON ALANYASPOR
|22
|7
|7
|8
|25
|30
|-5
|28
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|8
|3
|11
|26
|37
|-11
|27
|12.GAZİANTEP FK
|21
|7
|5
|9
|26
|29
|-3
|26
|13.ONVO ANTALYASPOR
|22
|7
|5
|10
|25
|41
|-16
|26
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|22
|6
|6
|10
|29
|36
|-7
|24
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|22
|6
|5
|11
|26
|37
|-11
|23
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|21
|4
|8
|9
|22
|41
|-19
|20
|17.SİPAY BODRUM FK
|22
|4
|5
|13
|15
|29
|-14
|17
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|1
|7
|14
|23
|42
|-19
|10
|19.ADANA DEMİRSPOR
|21
|2
|2
|17
|20
|50
|-30
|5
24. hafta
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
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