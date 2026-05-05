Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

05.05.2026 20:35
Ligde 32. hafta mücadelesi sona erdi - Deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı - RAMS Başakşehir'i sahasında 3-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında puan farkını 4'e düşürdü

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tamamlandı.

Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti.

Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken Göztepe, puanını 52'ye yükselterek 5. basamağa yerleşti.

Haftayı galibiyetle kapatan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Zecorner Kayserispor puanını 27'ye, Hesap.com Antalyaspor ve ikas Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Corendon Alanyaspor ise 34'e yükseltirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

Gaziantep FK-Beşiktaş: 0-2

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 1-1

Samsunspor-Galatasaray: 4-1

Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Kasımpaşa-Kocaelispor: 1-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY32235473274674
2.FENERBAHÇE322010271343770
3.TRABZONSPOR32199459352466
4.BEŞİKTAŞ32178756362059
5.GÖZTEPE321313640281252
6.RAMS BAŞAKŞEHİR32149953341951
7.SAMSUNSPOR32121284342148
8.ÇAYKUR RİZESPOR321010124446-240
9.TÜMOSAN KONYASPOR321010124245-340
10.KOCAELİSPOR32910132636-1037
11.GAZİANTEP FK32910134154-1337
12.CORENDON ALANYASPOR32616103738-134
13.KASIMPAŞA32711143046-1632
14.İKAS EYÜPSPOR3278172645-1929
15.HESAP.COM ANTALYASPOR3278173051-2129
16.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3277183045-1528
17.ZECORNER KAYSERİSPOR32512152458-3427
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3266202853-2524

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. haftanın programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

Kaynak: AA

