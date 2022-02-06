Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kireçburnu: 6-0
Fenerbahçe- Kocaeli Bayan FK: 8-0
Amed Sportif Faaliyetler- Ataşehir Belediyespor: 0-3
1207 Antalyaspor Kadın FK- Hatayspor: 6-0
Altay- Beşiktaş Vodafone: 1-5
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- Fatih Vatanspor: 1-2
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurdu- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-2
Galatasaray Hepsiburada-Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0
Hakkarigücü-ALG Spor: 0-0
Dudullu- Konak Belediyespor: 0-3
Wulfz Fatih Karagümrük- Trabzonspor: 1-0
Kaynak: AA
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