Üye Girişi
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

06.02.2022 15:53
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kireçburnu: 6-0

Fenerbahçe- Kocaeli Bayan FK: 8-0

Amed Sportif Faaliyetler- Ataşehir Belediyespor: 0-3

1207 Antalyaspor Kadın FK- Hatayspor: 6-0

Altay- Beşiktaş Vodafone: 1-5

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- Fatih Vatanspor: 1-2

B Grubu:

Bitexen Adana İdmanyurdu- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-2

Galatasaray Hepsiburada-Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0

Hakkarigücü-ALG Spor: 0-0

Dudullu- Konak Belediyespor: 0-3

Wulfz Fatih Karagümrük- Trabzonspor: 1-0

Bitexen Sivasspor- Çaykur Rizespor: 1-1

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement