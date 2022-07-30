90+4. dakikada VAR incelemesinin ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Kouassi, ceza sahasında Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada topun başına geçen Emrehan Gedikli'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Turkcell Süper Kupa - Son Dakika

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