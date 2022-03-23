Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Son Dakika

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Gornja Radgona kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Kenan Yıldız ve Arda Güler attı. Sırbistan'ın gollerini ise Mateja Bubanj (2) ve Jovan Sljivic kaydetti.

Grubun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Galler'i 5-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü Galler ile yapacak.