Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Son Dakika
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Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

23.03.2022 21:43
Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Gornja Radgona kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Kenan Yıldız ve Arda Güler attı. Sırbistan'ın gollerini ise Mateja Bubanj (2) ve Jovan Sljivic kaydetti.

Grubun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Galler'i 5-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü Galler ile yapacak.

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Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Son Dakika
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