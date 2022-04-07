Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi.

Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.