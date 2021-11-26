Futbol: UEFA Avrupa Ligi

???????Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe 'nin, D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynaması kesinleşti.

D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Olimpik Lyon 'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C ve D gruplarının 5. maçları sona erdi.

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