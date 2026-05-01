Futbol: UEFA Konferans Ligi

01.05.2026 00:05
Crystal Palace, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etti - Rayo Vallecano, Strasbourg'u 1-0 yendi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Crystal Palace, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'i 3-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları sona erdi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Polonya'nın Krakow kentindeki Henryk Reyman Stadı'nda İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı.

Crystal Palace, 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 galip geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko attı.

Arda Turan yönetiminde Konferans Ligi'nde bu sezon 13. maçına çıkan Shakhtar Donetsk, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı takımın başında yarı final maçına çıkan ilk Türk teknik adam oldu. Ayrıca Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takıma yarı final oynatan 5. Türk teknik direktör olmayı başardı.

Rayo Vallecano tek golle kazandı

Günün diğer yarı final maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, Vallecas Stadı'nda ağırladığı Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Konferans Ligi'nde karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
