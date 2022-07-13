Maribor maçın 12. dakikasında Roko Baturina'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sloven ekibi 56. dakikada Baturina ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu - Son Dakika

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