Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

20.07.2022 22:54
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Stat: MiejskiHakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk.

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk. 77 Garmash), Besedin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk.46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Bruma), King (Dk. 63 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 72 Arda Güler), Valencia (Dk. 72 Serdar Dursun)

Sarı kartlar: Dk. 31 King, Dk. 87 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 58 Sydorchuk, Dk. 73 Besedin, Dk. 90 Garmash (Dinamo Kiev)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.

63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçından notlar Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçından notlar
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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