Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

10.06.2022 23:48
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka- Hırvatistan: 0-1

B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk- İsrail: 1-2

C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan- Slovakya: 0-1

Belarus- Kazakistan: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova- Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Avusturya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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