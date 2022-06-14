Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya , son Avrupa şampiyonu İtalya 'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerini, Joshua Kimmich 10, İlkay Gündoğan penaltıdan 45+4, Thomas Müller 51, Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda kaydetti. İtalya'nın golleri, 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

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