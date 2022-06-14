Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

14.06.2022 23:58
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 4. haftasında A, B, C ve D liglerinde 12 maç oynandı.

A Milli Futbol Takımı, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Gecenin öne çıkan A ligi 3. grup karşılaşmasında Almanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerini, Joshua Kimmich 10, İlkay Gündoğan penaltıdan 45+4, Thomas Müller 51, Timo Werner 68 ve 69. dakikalarda kaydetti. İtalya'nın golleri, 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.

Macaristan, aynı grupta gecenin dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. İngiltere'ye konuk olduğu mücadeleyi Roland Sallai'nin 16 ve 70, Zsolt Nagy'nin 80, Daniel Gazdag'ın 89. dakikada bulduğu gollerle 4-0 kazanan Macaristan, grupta liderliğe yerleşti.

Beşinci hafta maçlarının 22-24 Eylül'de oynanacağı ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Almanya-İtalya: 5-2

İngiltere-Macaristan: 0-4

4. Grup: Hollanda- Galler: 3-2

Polonya- Belçika: 0-1

B Ligi

1. Grup: Ermenistan-İskoçya: 1-4

Ukrayna- İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

3. Grup: Romanya- Karadağ: 0-3

Bosna Hersek- Finlandiya: 3-2

C Ligi

1. Grup: Lüksemburg- Faroe Adaları: 2-2

Türkiye-Litvanya: 2-0

D Ligi

1 Grup: Moldova- Andorra: 2-1

Lihtenştayn- Letonya: 0-2

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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