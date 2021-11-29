Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarın, 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günleri oynanacak 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Gençlerbirliği- Mardin 1969 (Eryaman)
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Bursaspor- Kırşehir Belediyespor (Bitci Timsah Park)
15.00 Altay- Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor (Yeni Adana)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antalya)
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor- Ankaraspor (Çaykur Didi)
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor (Bolu Atatürk)
14.00 Yılport Samsunspor- Uşakspor (Yeni 19 Mayıs)
14.00 Altaş Denizlispor- Ağrı 1970 (Denizli Atatürk)
15.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Kayserispor- Alagöz Holding Iğdır (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Atakaş Hatayspor- Eyüpspor (Yeni Hatay)
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor- Ankara Demirspor (Çotanak)
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Arnavutköy Belediye Gençlikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Nasadoge Menemenspor- Hekimoğlu Trabzon (Menemen İlçe)
15.00 MKE Ankaragücü- Nazilli Belediyespor (Eryaman)
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
17.00 Göztepe- Kahta 02 Spor (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Gaziantep FK- Sakaryaspor (Kalyon)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor