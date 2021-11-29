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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.11.2021 09:37
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarın, 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günleri oynanacak 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Gençlerbirliği- Mardin 1969 (Eryaman)

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Bursaspor- Kırşehir Belediyespor (Bitci Timsah Park)

15.00 Altay- Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antalya)

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor- Ankaraspor (Çaykur Didi)

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor (Bolu Atatürk)

14.00 Yılport Samsunspor- Uşakspor (Yeni 19 Mayıs)

14.00 Altaş Denizlispor- Ağrı 1970 (Denizli Atatürk)

15.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Kayserispor- Alagöz Holding Iğdır (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Atakaş Hatayspor- Eyüpspor (Yeni Hatay)

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor- Ankara Demirspor (Çotanak)

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Arnavutköy Belediye Gençlikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Nasadoge Menemenspor- Hekimoğlu Trabzon (Menemen İlçe)

15.00 MKE Ankaragücü- Nazilli Belediyespor (Eryaman)

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe- Kahta 02 Spor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Gaziantep FK- Sakaryaspor (Kalyon)

Türkiye Kupası, Eryaman, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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