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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

30.11.2021 23:06
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: AntalyaHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi KaradorukFraport TAV Antalyaspor: Diogo, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Emir Aydın (Dk. 46 Güray Vural), Erkan Eyibil (Dk. 46 Amilton), Hakan Özmert (Dk. 46 Poli), Mevlüt Han Ekelik (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Emir Aydın (Dk. 46 Güray Vural), Erkan Eyibil (Dk. 46 Amilton), Hakan Özmert (Dk. 46 Poli), Mevlüt Han Ekelik (Dk. 72 Mustafa Erdilman), Ghacha (Dk. 82 Ege Bilsel), Gökdeniz Bayrakdar

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi, Cerem Talha Dinçer (Dk. 78 Çağatay Yılmaz), Ercan Çapar, Hüseyin Güngör (Dk. 73 Cenk Kaplan), Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yürür, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Denis Taşkesen (Dk. 79 Yunus Tarhan), Mervan Çelik (Dk. 66 Mansur Çalar), Okan Deniz

Goller: Dk. 33 ve 85 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Ghacha, Dk. 81 Mustafa Erdilman (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Yunus Tarhan (Amed Sportif Faaliyetler)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ghacha, ceza yayı üzerinde ceza alanı sağ çaprazındaki Floranus'a pas vermek istedi. Araya giren Cerem Talha Dinçer'in müdahalesiyle kale alanı üzerinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı kaleci Bekir Sevgi'nin önde olduğu pozisyonda filelere gönderdi: 1-0.

69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un ceza sahasında topla buluşturduğu Ghacha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

80. dakikada Kutay Yokuşlu'nun Ghacha'nın ceza sahasında müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Mustafa Erdilman, topu ağlara gönderdi: 3-0.

85. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü buldu. Amilton'un şutunda kaleci Bekir Sevgi'den dönen topu ceza alanı içinde önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, 5. tura çıktı.

Öte yandan, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kırmızı-beyazlıların 19 yaş altı takımından Emir Aydın ile Ege Bilsel'e kupa maçında forma şansı verdi. İlk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki Emir Aydın A Takım'la çıktığı ilk resmi maçında 45 dakika, Ege Bilsel ise 8 dakika süre aldı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güray Vural, Antalyaspor, Oğuz Kağan , Emir Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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