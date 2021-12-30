Üye Girişi
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

30.12.2021 16:58
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker TakpakİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten Ersu - Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Nafican), Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 65 Musa Çağıran), Çekiçi (Dk. 79 Ahmet Karademir), Serdar Gürler (Dk.

STAT:   Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker TakpakİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten Ersu - Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Nafican), Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 65 Musa Çağıran), Çekiçi (Dk. 79 Ahmet Karademir), Serdar Gürler (Dk. 79 Ekrem), Michalak (Dk. 65 Bytyqi), Ahmed HassanBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli (Dk. 81 Oğuzhan Çalışkan), Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 65 Tahsin), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 7 Faruk), Kayra Yılmaz (Dk. 81 Furkan Yasin Yalçın), Onur Ayık (Dk. 65 Emirhan Çalışkan), Muammer Denizhan Taşkan, CamaraGOLLER: Dk. 49 Michalak, Dk. 58 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)SARI KART: Yiğithan Güveli (Bereket Sigorta Ümraniyespor)İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.31'inci dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası sol çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutu kalecide kaldı.38'inci dakikada Barış'ın ceza alanına ortasında, topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşu kalecide kaldı.49'uncu dakikada Ümraniyespor'un kullandığı kornerde savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topta Ümraniyespor'un yaptığı hatalı pasla topu önünde bulan Michalak, topu sürerek ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın şutu ağlarla buluştu. 1-058'inci dakikada Serdar'ın sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu 2-0Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Konya
YORUMLAR
500

Barış Yardımcı, Serdar Gürler, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika Spor


Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı         
16:57
Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor! Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!         
16:47
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50

Son Dakika Haberleri
17:04 Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
17:03 Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...
16:57 Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı
16:51 Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı
16:47 Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
16:39 Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 17:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement