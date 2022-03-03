Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

03.03.2022 23:27
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Aleks TaşcıoğluAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 106 Efkan Bekiroğlu), Milunovic, Furkan Bayır (Dk. 87 Mevlja), Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca (Dk. 105 Fer), Emre Akbaba (Dk. 105 Awaziem), Candeias (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 106 Efkan Bekiroğlu), Milunovic, Furkan Bayır (Dk. 87 Mevlja), Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca (Dk. 105 Fer), Emre Akbaba (Dk. 105 Awaziem), Candeias (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Diedhiou (Dk. 87 Oğuz Aydın)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 101 Merkel), Caulker, Sagal (Dk. 87 Borven), Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 78 Recep Niyaz), Furkan Soyalp (Dk. 68 Tosca), Maxim, Figueiredo

Goller: Dk. 73 Tayfur Bingöl, Dk. 102 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 87 Oğuz Ceylan, Dk. 105 Maxim, Dk. 107 Caulker (Gaziantep FK), Dk. 90 Efecan Karaca, Dk. 98 Tayfur Bingöl, Dk. 107 Awaziem, Dk. 107 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta evinde Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

57. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Emre Akbaba ile geliştirdiği atakta pası alan Efecan Karaca, ceza sahasına yerden ortaladı. Diedhiou'un gelişine vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan içeriye koşu yapan Furkan Soyalp'e pası çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

73. dakikada Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Gaziantep FK defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayında Novais'in önüne gelen topa gelişine vuruşunda, futbolculara çarpan meşin yuvarlak Diedhiou'nun önüne düştü. Ceza sahası solundan gönderdiği topu, Tayfur Bingöl kale çizgisi önünde filelerle buluşturdu: 1-0.

90+1. dakikada Gaziantep beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Tosca'nın ortasında Caulker topu arka direğe çıkardı. Djilobodji, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

102. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Emre Akbaba, topu içeriye koşu yapan Oğuz Aydın'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 2-1.

118. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Oğuz Aydın topu ceza sahası yayı içindeki Efkan Bekiroğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci uzanarak kontrol etti.

120. dakikada Alanyaspor'dan Oğuz Aydın topla ceza sahasına girerek pasını Novais'e çıkardı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor adını yarı finale yazdırdı.

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Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale...

Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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