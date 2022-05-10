Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10.05.2022 22:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek (Dk. 70 Mane)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Puchacz (Dk. 71 Djaniny), Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 84 Serkan Asan), Dorukhan Toköz, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Cornelius

Goller: Dk. 3 Nwakaeme (penaltıdan) Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 48 ve 90+5 Emrah Başsan, Dk. 59 Hosseini, Dk. 90 Thiam (penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Kemen, Dk. 90 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi.

48. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Mustafa Pektemek'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

59. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Bertolacci'nin kullandığı kornerde topu kontrol etmeyi başaran Hosseini'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

67. dakikada Bertolacci sol kanattan yaptığı ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top sağ kale direğine çarparak oyun alınan döndü. Dönen topu tamamlayan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cornelius, sert şutunda kaleci Lung topu çeldi. Dönen topu tamamlayan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Lung yine topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

89. dakikada sol kanattan Carole'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Bertolacci'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan topu sürdükten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

YORUMLAR
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Trabzonspor'u 4-2'skorla mağlup eden Kayserispor, finalde Trabzonspor'u 4-2'skorla mağlup eden Kayserispor, finalde 'Kayserispor Durağı' yapıldı 'Kayserispor Durağı' yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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