Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

11.05.2022 22:42
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk. 90+3 Goutas), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic (Dk. 69 Awaziem), Furkan Bayır (Dk. 59 Tayfur Bingöl - Dk. 71 Oğuz Aydın), Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 89 Efkan Bekiroğlu), Eduardo (Dk. 71 Diedhiou)

Goller: Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Furkan Bayır, Dk. 86 Candeias, 90+5 Novais (Aytemiz Alanyaspor)

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasında Kayode'nin önünden geçen top, kalecinin kucağından sekerek kornere çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur Çiftçi, boş durumdaki Gradel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

63. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan arka direğe ortasında, Ali Şaşal Vural kelesinden zamanında çıkarak Eduardo'ya gelmeden meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti: 0-1.

88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Final maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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