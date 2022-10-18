Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2

18.10.2022 16:44
Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2

Edinilen Aydın haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Efeler 09 FK, uzatmaya giden maçta deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Efeler 09 FK, uzatmaya giden maçta deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Olcar xx, Mehmet Dura xx, Buğra Can Semercioğlu xx

Altay: Eren Karataş x, Kutay Yokuşlu xx, Tugay Gündem xx, Sefa Özdemir xx (Mehmet Kaymaz dk. 106 ?), Onur Efe xx(Ali Solmaz dk. 83 ?), Mehmet Gündüz x(Salih Oktay dk. 75 x), Ege Parmaksız x(Enes Yetkin dk. 63 x), Ali Kızılkuyu x(Arda Gezer dk. 63 x), Erdem Özcan x, Murat Uluç xx, Nurettin Küçükdeniz x(Enes Öğrüce dk. dk. 75 x)

Yedekler: Ulaş Özçelik, Mustafa Çalışkan, Efe Pehlivan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Efeler FK: Alper Özdemir xx, Murat Sevimler xx, Ahmet Sağ xx, Mahmut Emin Kabul xx(Recep Daylak dk. 65 x), Emrah Öztürk xx(Furkan Çarkçı dk. 46 x), Serdar Sabun xx, Fatih Bozok xx(Furkan Tuşik dk. 95), Kaan Yılmaz xx (Hakan Can Durdu dk. 46 x), Adnan Gülen xxx, Furkan Cinkaya x (Mustafa Ekin dk. 75 x), Berkcan Cengiz xx (Uğur Çetinkaya dk. 86 ?)

Yedekler: Emirhan Emir

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Goller: Murat Uluç (dk. 12)(Altay), Serdar Sabun (dk. 45 pen), Adnan Gülen (97)(Efeler 09 FK)

Sarı Kartlar: Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 FK), Arda Gezer, Enes Öğrüce, Erdem Özcan, Salih Oktay (Altay), - AYDIN

YORUMLAR
500
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Mehmet Kaymaz, Efeler, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement