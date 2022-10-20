Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

20.10.2022 17:52
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Alpaslan Şen, Bülent Korkmaz, Kadir BeyazTuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman (Dk. 106 Gökhan Akkan), Mustafa Emre Can, İbrahim Has (Dk. 63 Cisse), Olatunbosun (Dk. 46 Yahaya), Muhammed Demirci (Dk.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Alpaslan Şen, Bülent Korkmaz, Kadir Beyaz

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman (Dk. 106 Gökhan Akkan), Mustafa Emre Can, İbrahim Has (Dk. 63 Cisse), Olatunbosun (Dk. 46 Yahaya), Muhammed Demirci (Dk. 63 Çekdar Orhan), Erol Can Akdağ, Savic (Dk. 95 Ogün Bayrak), Kone (Dk. 46 Nzuzi Mata)

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 105 Serhan Üresin), Ahmet Memiş, Deniz Yılmaz, Yusuf Ali Çakır (Dk. 90 Osman Demir), Faruk Kaya, Mehmet Bağlı, İlyas Sarı (Dk. 62 Mustafa Arda Mutlu), Hüseyin Furkan Uslu (Dk. 76 Emirhan Kayalar), Eren Kara (Dk. 62 Erdal Kaya), Kerem Yaşa (Dk. 76 Hakan Kuş)

Goller: Dk. 105 Serhan Üresin (Bursa Yıldırımspor), Dk. 112 Nzuzi Mata, Dk. 120+1 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 96 Ogün Bayrak, Dk. 118 Mustafa Emre Can, Dk. 119 Erol Can Akdağ (Tuzlaspor), Dk. 113 Serhan Üresin (Bursa Yıldırımspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Tuzlaspor, uzatmaya giden maçta Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmada oluşan 1-1'lik eşitliği Tuzlaspor son anlarda attığı golle bozarak mücadeleyi kazandı.

Kaynak: AA
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Bülent Korkmaz, İsmail Konuk, Sancaktepe, Emre Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika
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