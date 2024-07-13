Spor

Futbolda 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Trendyol 1. Lig kulüpleri başkanlarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay'ın federasyon tarafından başlatılan projeler üzerine sunum yaptığı bildirildi.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıda kulüp başkanlarının talep ve önerilerinin dinlendiği aktarıldı.