Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika
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Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

17.03.2022 11:29
Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı bu akşam Nef Stadı'nda saat 20.45'te ağırlayacak. Barcelona'yı elemesi durumunda Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak.

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Galatasaray, Barcelona karşısında zafer peşinde Galatasaray, Barcelona karşısında zafer peşinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Son Dakika


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