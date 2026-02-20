Futbolda Bahis Operasyonu: 33 Şüpheli - Son Dakika
Futbolda Bahis Operasyonu: 33 Şüpheli

20.02.2026 12:14
Futbol Federasyonu ve savcılık, 33 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

FUTBOL Federasyonu'nun başlatıp adli ayağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul merkezli yapılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Ege'den Göztepe, Bodrum FK ve Denizlispor'un eski yöneticileri de var. Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de Temmuz 2019 ile Mart 2025 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliği ve başkan temsilciliği yapan, aynı zamanda Onursal Başkan Mehmet Sepil'in holdinginde CFO ve CEO'luk görevlerini üstlendiği öğrenilen Enes Memiş'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu açıklandı.

1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK'da sezon başında kurulup devre arasında istifa eden Aşkın Demir yönetiminde taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Caner Tuna da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Caner Tuna'nın futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta antrenörlük, 2 dönem Göztepe'de olmak üzere Sivasspor, Antalyaspor ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapıp ardından Bodrum'a yerleşen Tamer Tuna'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Bölgesel Amatör Lig'e düşen Süper Lig'in eski takımlarından Denizlispor'dan ise yine eski yöneticiler Hüseyin Sorudak ile Yavuz Cinkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Sorudak ile Cinkaya'nın son olarak 5 yıl önce kulüpte yöneticilik yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "şike ve teşvik primi" suçlarını düzenleyen 11. maddesine muhalefetle suçlanıyor.

Kaynak: DHA

