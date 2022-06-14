"Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı

Ne yapsalar ikna edemediler! Kendini herkesin gözü önünde köprüden aşağıya bıraktı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Habarler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Süper Lig'de Galatasaray'ın geride bıraktığı sezonu da değerlendirdi.

"FUTBOLDA BAŞARI İSTENİYOR"

Ekonomik koşullar nedeniyle sarı-kırmızılıların, Fatih Terim yönetiminde sezon başında gençleşmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Vural, "Ucuz rakamlara iyi oyuncu bulma isteği karşısında Fatih Terim de 'Ne yapalım kulübün yapısı buysa, uyarız' dedi. Ama başına iş aldı çünkü futbolda başarı isteniyor. Sizin o fedakarlığınızı kimse görmez. 'Banane kabul etmeseydin' derler. Koskoca Fatih Terim, " Türkiye'nin imparatoru" diye lakap taktığımız arkadaşımız, bu takımı UEFA şampiyonu yapmış bir antrenör, başarısız bulundu ve yollandı." ifadelerini kullandı.