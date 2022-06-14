"Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı - Son Dakika
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"Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı

14.06.2022 19:50

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'de Galatasaray'ın geçirdiği başarısız sezona ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomik koşullar nedeniyle sezon başında Fatih Terim'in kadroda gençleşmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Vural, "Fatih Terim başına iş aldı çünkü futbolda başarı isteniyor. Sizin o fedakarlığınızı kimse görmez." dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Habarler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Süper Lig'de Galatasaray'ın geride bıraktığı sezonu da değerlendirdi.

"FUTBOLDA BAŞARI İSTENİYOR"

Ekonomik koşullar nedeniyle sarı-kırmızılıların, Fatih Terim yönetiminde sezon başında gençleşmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Vural, "Ucuz rakamlara iyi oyuncu bulma isteği karşısında Fatih Terim de 'Ne yapalım kulübün yapısı buysa, uyarız' dedi. Ama başına iş aldı çünkü futbolda başarı isteniyor. Sizin o fedakarlığınızı kimse görmez. 'Banane kabul etmeseydin' derler. Koskoca Fatih Terim, " Türkiye'nin imparatoru" diye lakap taktığımız arkadaşımız, bu takımı UEFA şampiyonu yapmış bir antrenör, başarısız bulundu ve yollandı." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Vural, Fatih Terim, Youtube, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı - Son Dakika
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