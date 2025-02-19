Futbolda Bilimsel Yaklaşım Önerisi

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Us-Sen Genel Başkanı Bekir Ayaz, "Futbolu geleceğe taşımak ve global arenada başarıya ulaşmak için bilimden faydalanmalıyız" dedi.

Us-Sen Genel Başkanı Bekir Ayaz, Türkiye'nin futbolda dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma gelmesi için Türk Futbolu Araştırmaları Enstitüsü"nün kurulmasını önerdi.

Futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan büyük bir güce sahip olan bir ekosistem olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu enstitü, bilimsel araştırmalar ve stratejik yaklaşımlar ile Türk futbolunun geleceğini şekillendirecektir. Türk futbolunun yalnızca saha içi performans ile değil, aynı zamanda finansal yapısı, taraftar kültürü ve uluslararası rekabet boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda kurulması planlanan enstitü, futbolun ekonomik ve sosyokültürel dinamiklerini bilimsel veriler ışığında inceleyerek, sürdürülebilir gelişimi destekleyen projeler üretecektir" dedi.

Türk Futbolu Araştırmaları Enstitüsü'nün futbolun toplumsal ve bireysel etkilerini analiz etmek üzere multidisipliner bir yaklaşımla hareket edeceğini belirten Ayaz, "Spor yönetimi, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok farklı disiplinin bir araya gelmesiyle, futbolun her yönüyle geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Modern futbol yönetimi artık sadece sahada kazanılan başarılarla değil, bilimsel altyapı ve veri analizleriyle şekillenmelidir. Bu enstitünün en önemli işlevlerinden biri de akademik çalışmalar yürütmek ve düzenli yayınlar çıkarmaktır. Türk Futbolu Araştırmaları Dergisi aracılığıyla, futbolun bilimsel temellere dayandırılması ve elde edilen bilgilerin geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir. Böylece, futbol üzerine yapılan araştırmaların sadece kulüpler ve yöneticiler tarafından değil, futbolseverler ve akademisyenler tarafından da değerlendirileceği bir platform oluşturulacaktır" diye konuştu.

Türk futbolu için bilimsel bir yol haritasının oluşturulması kaçınılmaz olduğunu savunan Ayaz, "Futbolun bir endüstri haline geldiği günümüz dünyasında, Türk kulüplerinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir başarı sağlamak için bilimsel verilerle desteklenen stratejiler geliştirilmelidir. Türk Futbolu Araştırmaları Enstitüsü, sadece bir futbol yapılanması değil, aynı zamanda sporun toplum üzerindeki etkilerini inceleyen ve geleceğe yön veren bir merkez olacaktır" diyerek vizyonunu ortaya koyuyor. Türk futbolunun çağ atlaması için bilimsel ve sistematik bir yaklaşımın şart. Bu vizyonun hayata geçirilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda bir kültür, bir ekonomi ve bir bilim dalıdır. Bizler, futbolu geleceğe taşımak ve global arenada başarıya ulaşmak için bilimden faydalanmalıyız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL