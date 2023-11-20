Hakeme itiraz eden yandı! Futbolda devrim yaratacak kural geliyor

Futbol sahalarında devrim etkisi yaratacak yeni bir kural hazırlığı için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kolları sıvadı. Hakeme şiddetli itirazda bulunan futbolcular çarpıcı bir ceza yolda.

10 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEKLER

The Times'ta yer alan habere göre; IFAB, maç oynanırken hakeme şiddetli itirazda bulunan futbolcular için yeni bir kuralı gündemine getirdi. Buna göre, itirazda bulunan futbolcuların 10 dakika kenarda beklemesi fikri üzerinde ciddi ciddi duruluyor.

"SARI KART GÖRMEKTEN KORKMUYORLAR"

IFAB CEO'su konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak maçın 10 dakikasında kenara gelmek gibi bir ceza alırlarsa bunu ciddiye alırlar." ifadelerini kullandı.