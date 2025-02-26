Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor - Son Dakika
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Spor

Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor

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Futbolun tartışmalı konularından ofsayt ve VAR kurallarında değişiklik yapılması planlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart'ta İskoçya'nın Glasgow şehrinde toplantı yaparak dört kritik kararı görüşecek. Bu kararlar arasında ofsayt kuralına yeni bir güncelleme ve VAR kararlarının tüm stada anons edilmesi bulunuyor.

26.02.2025 14:35  Güncelleme: 14:53
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Futbolun en çok tartışılan konuların başında gelen ofsayt kuralına yeni bir ekleme geliyor. IFAB öte yandan VAR konusunda da yenilikler getirmek için harekete geçti.

YENİ KURALLAR GELİYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart günü İskoçya'nın başkenti Glasgow'da toplantı yapacak ve yeni kuralı tartışacak.

Fanatik'in haberine göre, FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasını önerse de bu önerisi kabul görmemişti. Fransız teknik adam bunun yanı sıra ofsaytla ilgili de bir öneride bulunmuştu. Wenger'in önerisine göre hücum oyuncusunun vücudu, son adamdan tamamen önde olursa ofsayt verilmesi yönündeydi.

IFAB, 1 Mart'ta bu konuyu tartışarak karara bağlayacak. Böylelikle santimetrelik ofsaytlar rafa kalkacak. Bunun yanı sıra hakemlerin VAR kararlarının tüm stada anons edilmesi de görüşülecek.

SÜREYİ DURDURMA SEÇENEĞİ

Bu iki kuralın yanı sıra iki kural daha görüşülecek. Gündemdeki üçüncü kural ise Challenger sisteminin getirilmesi. Bugün sadece hakemler VAR kullanma yetkisine sahip. Challenger kuralıyla birlikte, tenisçiler gibi antrenörler de tartışmalı olduğunu düşündükleri bir hareketin incelenmesi için VAR'a gidilmesini talep etme seçeneğine sahip olabilecek.

Son olarak, üzerinde düşünülen dördüncü nokta, süreyi durdurma seçeneğinin olası tanıtımı olacaktır. Örneğin ragbide olduğu gibi, hakemler çekişmeli bir durum ya da ciddi bir sakatlık durumunda maç saatini durdurmaya karar verebilirler.

Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor

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Son Dakika Spor Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • astronot marslı:
    ofsaytı bölgesel olarak sadece 18 pas cizgisi ve kale cizgisi hizasina alin bu dertlerden herkes kurtulsun hem daha cok gol olsun hemde kosamayan oyuncu artik forvet olmasin nokta... 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    futbol değişiyor ama türkiyedeki yapı Türk futbolunun ilerlemesini asla istemiyorum kaos bitmiyor ve malum takım maydanozsarayı şampiyon yapmak için uğraşılıyor 1 4 Yanıtla
  • Bud clifford:
    00 ve berabere bitirilen maçlar taraftarlara ayıptır tr de şehir takımlarının şampiyon olma ihtimalinin çok düşük olduku ülkede futbol senaryodur fb gs bjk mason şirketleri kafanızı zıngılatayım her şey sizin yüzünüzden akp yüzünden değil pis m illet im benim nefret ediyorum sizden 1 3 Yanıtla
  • Semir AYDIN:
    güzel 1 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Kadınlarımız daha çok maç izleyebilmesi için ofsayt kuralı tamamen kaldırılmalıdır. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    ofsaytı kaldiracan 0-0 da 1 puan 10-10 da. en azından millet gol izler 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    artık küfürlü ve hakaret içeren yorumları kaldırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim sondakika size yakışanda budur 0 0 Yanıtla
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