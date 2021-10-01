Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor Serik Belediyespor - Pazarspor Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor MKE Ankaragücü - Somaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü Ankaraspor - İnegölspor Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor Turgutluspor - Mardin 1969 TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor Gençlerbirliği - Pendikspor Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970 Akhisarspor - Bergama Belediyespor Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor Menemenspor - Karşıyaka Ankara Demirspor - Yomraspor Bodrumspor - Isparta 32 Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor İstanbulspor - Ergene Velimeşespor Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Uşakspor - Nevşehir Belediyespor Bursaspor - Ceyhanspor Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor Eyüpspor - Bucaspor 1928 Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor Altay - Belediye Derincespor Sarıyer - Edirnespor Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor GZT Giresunspor (BAY)

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