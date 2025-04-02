Futbolseverler Kadıköy'de Derbi Coşkusunu Yaşadı

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına akın etti.

Her iki takım taraftarının biletleri tükettiği karşılaşmada seyirciler, bayram tatiline rağmen maçın oynandığı Ülker Stadı'nı doldurdu.

Kritik derbiden saatler öncesinde Kadıköy'e gelen çok sayıda futbolsever, coşkuyla önemli müsabakayı bekledi.

Stat etrafında bir araya gelen taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yakarak derbinin atmosferini yaşadı. Futbolseverler, Kadıköy ve stat etrafındaki mekanlarda uzun süre geçirerek maça hazırlandı.

Ayrıca Seyrantepe'de buluşan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da derbi için Kadıköy'e geldi.