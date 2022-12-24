Futbolseverler o anları mest olarak izlemişti! İşte Dünya Kupası'nın en güzel golü

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na mutlak favori olarak katılan ancak son 16 turunda elenerek büyük sürprize imza atan Brezilya Milli Takımı'nda Richarlison, attığı gol ile dev turnuvaya damga vurdu.

EN GÜZEL GOL RICHARLISON'UN

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda turnuvadaki en güzel golün Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Richarlison'a ait olduğunu duyurdu. Grup aşamasında Richarlison'un Sırbistan'a attığı röveşata golü futbolseverlerin oylarıyla en güzel gol seçildi.

BREZİLYA'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Tarihi finale sahne olan 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Turnuvanın ağır favorilerinden Brezilya ise son 16 turunda Hırvatistan'a elenerek büyük bir sürprize imza attı.