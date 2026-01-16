Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor

Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor
16.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IFAB, maçlarda kasıtlı zaman geçirmeyi azaltmak için yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Taç atışları ve kale vuruşlarına geri sayım uygulanması gibi adımlar tartışılırken, amaç top oyun dışındayken kaybedilen süreyi düşürmek ve maçların temposunu artırmak.

Futbolseverlerin uzun süredir eleştirdiği "kasıtlı zaman geçirme" konusu yeniden gündemde. Maçlarda kaybedilen süreyi azaltmayı hedefleyen IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), bu soruna yönelik yeni kural düzenlemelerini masaya yatırdığı belirtildi.

IFAB'IN HEDEFİ: KAYBEDİLEN SÜREYİ AZALTMAK

Futbolun kural koyucularının, özellikle topun oyun dışında kaldığı anlarda yaşanan gecikmeleri sınırlamak için yeni adımlar üzerinde durduğu aktarıldı. Geçtiğimiz yıl bu doğrultuda bir değişikliğe gidilmiş, kalecinin topu sekiz saniyeden fazla elinde tutması halinde hücum eden takıma köşe vuruşu verilmesi kararlaştırılmıştı.

YENİ GÜNDEM: TAÇ VE KALE VURUŞLARINA GERİ SAYIM

Yeni gündemin merkezinde ise taç atışları ve kale vuruşları var. Haberde, kasıtlı zaman geçirmeye karşı yeni kuralların değerlendirilmesi için futbolun kural koyucularının önümüzdeki hafta bir araya geleceği ifade edildi. Topun oyuna sokulmasında "geri sayım" uygulamasının devreye alınıp alınamayacağı tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

UZUN TAÇLAR VE OYUNUN YAVAŞLAMASI

Zaman geçirme tartışmasının büyümesinde, özellikle uzun taçların yaygınlaşmasının etkili olduğu vurgulanıyor. Taç atışlarının giderek daha can sıkıcı bir unsur haline geldiği, takımların ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcadığı belirtiliyor. Bazı maçlarda iki taç atışının 34 ve 35 saniyede kullanıldığı örnekleri de gündeme geldi.

VAR VE SAKATLIK DURAKLAMALARI DA DOSYADA

VAR incelemeleri ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte oyunun sık sık kesilmesi, "top oyun dışındayken geçen süre" tartışmasını daha da büyütüyor. Bu nedenle IFAB'ın, saatin durdurulması gibi daha radikal bir yaklaşım yerine, oyun tekrar başlatma sürelerini sınırlayan alternatif çözümler üzerinde durduğu aktarılıyor.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.