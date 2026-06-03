Futbolseverlerin Favorileri: Arda ve Kenan

Türk futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'nda en beğendikleri futbolcuların Arda Güler ve Kenan Yıldız olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte futbolseverlere en beğendikleri oyuncular soruldu. Vatandaşlar, kadrodaki futbolculardan Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ı desteklediklerini söyledi. - İSTANBUL