Futbolu bırakan Hazard\'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca \'\'Yok artık\'\' diyeceksiniz

Spor

Geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla futbolu bırakan Eden Hazard, Fransız basınından L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YEMEK YEMEYİ VE İÇKİ İÇMEYİ SEVERİM"

Hazard, "Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve içki içmeyi severim. Diyet bir saçmalık, işe yaramaz. Eğer 40 yaşına kadar oynamak istiyorsan tamam ama ben böyle olmayacağımı biliyordum. Biraz şampanya, her zaman buzdolabımda olur." dedi.

"BENDEN DAHA İYİSİ MESSİ"

Futbolculuk kariyeri hakkında konuşan Hazard, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil. Belki Neymar daha iyidir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda futbolu bırakmıştı.