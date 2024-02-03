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Futbolu bırakan Hazard'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz - Son Dakika
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Spor

Futbolu bırakan Hazard'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz

Futbolu bırakan Hazard\'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca \'\'Yok artık\'\' diyeceksiniz

Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.

03.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:48
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Geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla futbolu bırakan Eden Hazard, Fransız basınından L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YEMEK YEMEYİ VE İÇKİ İÇMEYİ SEVERİM"

Hazard, "Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve içki içmeyi severim. Diyet bir saçmalık, işe yaramaz. Eğer 40 yaşına kadar oynamak istiyorsan tamam ama ben böyle olmayacağımı biliyordum. Biraz şampanya, her zaman buzdolabımda olur." dedi.

"BENDEN DAHA İYİSİ MESSİ"

Futbolculuk kariyeri hakkında konuşan Hazard, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil. Belki Neymar daha iyidir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda futbolu bırakmıştı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (3)

  • Ali Tubadan: O yüzden mi ronalda 38 yaşında hayla oynuyor sen futbolu bıraktın!!! 35 4 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner: Messi uzaylı zaten normaldir. 4 26 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Yok Artik (ayip olmasin) 0 2 Yanıtla

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Eden Hazard, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolu bırakan Hazard'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolu bırakan Hazard'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz - Son Dakika
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