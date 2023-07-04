Ofsayt kuralında yeni karar! Artık daha çok gol göreceğiz - Son Dakika
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Ofsayt kuralında yeni karar! Artık daha çok gol göreceğiz

Ofsayt kuralında yeni karar! Artık daha çok gol göreceğiz

04.07.2023 12:11

Futbola, oyunun tüm dinamiklerini kökünden değiştirecek yeni bir ofsayt düzenlemesi geliyor. FIFA'nın geliştirme direktörü Arsene Wenger, artık bir futbolcunun ofsaytta değerlendirilmesi için hücum oyuncusunun, tüm vücuduyla son savunmacının önünde yer alması gerektiğini IFAB'a sundu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda müsabakalarda ofsaytların yarı yarıya azalması bekleniyor.

FIFA, milimetrelerle ölçülebilecek ofsaytların sonunu getirmek için geliştirme direktörü Arsen Wenger öncülüğünde harekete geçti. Hücum oyuncusunun, son savunmacının tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt olarak kabul göreceği yeni düzenleme değerlendirmeye alındı. Yeni ofsayt kuralının uygulamaya koyulması durumunda futbolseverleri bol gollü maçlar bekliyor.

"BİR NOKTADA ÖNLEMLER ALINACAK"

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yetkilileri Marca'ya yaptığı açıklamada, "Bir noktada önlemler alınacak ve belki de beş ya da altı santimetrelik bir ofsaytın olmadığı belirlenecek. Her şey inceleniyor." ifadelerini kullandı. Bu düzenlenmenin hayata geçmesiyle ofsaytların yarı yarıya azalması bekleniyor.

"FUTBOLUN HER GÜN DAHA OFANSİF OLMASINI İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Infantino ise, "Futbolun her gün daha ofansif olmasını istiyoruz. 135 yıllık tarihinde sadece iki kez değiştirildi. Arsene Wenger, forvetin önde olmasına rağmen gol atabilecek bir vücut kısmının defansla aynı hizada olduğu ve ofsaytın olmayacağı bir olasılığı sundu. Bu şekilde çok daha ofansif bir futbol elde ederiz." dedi.

Futbolu kökünden değiştirecek ofsayt kararı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yeni düzenleme sonrası ofsayt pozisyonu
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Son Dakika Spor Ofsayt kuralında yeni karar! Artık daha çok gol göreceğiz - Son Dakika


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