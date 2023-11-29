Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) futbolda devrim niteliği taşıyan yeni bir karara onay verdi. Yakın zamanda denemelerine başlanması beklenen turuncu kart, önümüzdeki sezon uygulamaya girebilir.
Hakemler turuncu karta sarı ya da kırmızı kart arasında kaldığı durumlarda başvuracak. Turuncu kartı gören futbolcu 10 dakika kenarda bekleyecek.
Turuncu kart uygulaması Premier Lig gibi en üst seviye liglerde önümüzdeki dönem uygulamaya alınabilir. Yeni kartla birlikte futbolda dengelerin değişeceği düşünülüyor.
Son Dakika › Spor › Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor - Son Dakika