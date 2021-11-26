Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Futsal A Milli Takımı'nın 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da gerçekleştireceği kampın aday kadrosu belli oldu.

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