Futsal Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Futsal Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu

Futsal Milli Takımı\'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turu müsabakaları 9 Aralık 2024-16 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye, eleme turunda Polonya, Slovakya ve Moldova ile 3. grupta mücadele edecek.

01.06.2024 17:55
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Futsal Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamya göre, 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turu müsabakaları 9 Aralık 2024-16 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak. Litvanya ve Letonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Şampiyonası ise 18 Ocak-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, eleme turunda Polonya, Slovakya ve Moldova ile 3. grupta mücadele edecek. Milli takımın maç tarihleri ile müsabakalarını oynanacağı salonlar daha sonra belirlenecek.

Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya, kura çekimiyle alakalı şunları söyledi:

"2026 Avrupa Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz. Genç ama futsala inanmış bir oyuncu grubumuz var. Bu gruptaki hiç bir müsabakanın kolay olmayacağını biliyoruz. Teknik ekibime ve oyuncularıma güvenim sonsuz, özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda seyircimizin desteği ile 9 puan alacağımızı düşünüyorum. Grubun en güçlü ekibi olarak düşündüğümüz Polonya ile kendi sahamızda oynayarak başlayacağız. Temmuz ayında yurt içinde yapacağımız kamp ile elemelerin hazırlıklarına başlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futsal Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futsal Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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