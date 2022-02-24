Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu - Son Dakika
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Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu

24.02.2022 17:44
Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Büyükşehir Belediyesi birimlerinin katıldığı Arslantepe Futsal Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı MASKİ Genel Müdürlüğü takımını finalde 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Büyükşehir Belediyesi birimlerinin katıldığı Arslantepe Futsal Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı MASKİ Genel Müdürlüğü takımını finalde 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Muhammed Ali Clay Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın finali Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile MASKİ Genel Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Final müsabakasının başlama vuruşunu ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Çekişmeli geçen final müsabakasının 30'uncu dakikasında Basın Yayın Şube Müdürlüğü bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın son saniyelerinde MASKİ Genel Müdürlüğü eşitliği sağladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da her iki takım yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve uzatma dakikalarının sona ermesinin ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük sağlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı, karşılaşmayı 6-5'lik skorla kazandı. 16 takımın 4 grup halinde mücadele ettiği Arslantepe Futsal Turnuvasının şampiyonu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü takımı kupayı MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in elinden aldı. Turnuvada oynanan 3'üncülük maçında karşı karşıya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı müsabakasının galibi ise maçı 2-1 kazanan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı oldu. - MALATYA

Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu
Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu
Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu
Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Halkla İlişkiler, Malatya, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futsal Turnuvası'nda şampiyon Malatya Büyükşehir Basın oldu - Son Dakika


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