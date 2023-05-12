Galatasaraylı Erden Timur transferlerle ilgili açıklamalar yaptı: Bonservisini almak için uğraşıyoruz

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer gündemiyle ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Timur, Firmino ve Ramos'un gündemde olmadığını söyledi.

"DURUMU UZAR"

Galatasaray taraftarının bonservisinin alınmasını istediği Arjantinli golcü Icardi hakkında konuşan Timur, " Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz onu takımda tutmak istiyoruz. Kalacak gibi" ifadelerini kullandı.

"ZANIOLO'YA TEKLİF VAR"

Devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya büyük bir ilgili olduğunu vurgulayan Timuur, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı" şeklinde konuştu.

FIRMINO VE RAMOS'U YALANLADI

Erden Timur, Firmino ve Ramos'la ilgilenmediklerini söyleyip şu sözleri sarf etti: Roberto Firmino ve Sergio Ramos gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.